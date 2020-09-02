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Агент 024

В Кемине бизнесмен построил завод в жилом районе. Жители возмущены

В Кемине (Чуйская область) предприниматель построил завод в жилом районе. Местные жители жалуются на шум и пыль от предприятия. Об этом 24.kg сообщили они сами.

По их словам, неизвестный мужчина построил завод ЖБИ на улице Бейшекеева. Жильцы с самого начала пытались не допустить строительства, поскольку участок находится в жилом спальном районе.

«Предприятие возведено на месте разрушенных домов, напротив дома моих родителей. Мы забили тревогу еще до возведения забора на данной территории. Вызывали мэра, специальную комиссию. Тогда градоначальник клятвенно пообещал, что не допустит строительства завода. Но сейчас предприятие функционирует с 8.00 до 20.00», — рассказал Владислав Шаповалов.

Он отмечает, что от постоянно работающего вибратора у жителей начались проблемы со здоровьем — закладывает уши и болит голова.

С начала работы завода у нас дома нет питьевой воды. Погрузчик, груженный тяжелыми железобетонными конструкциями, каждый день по два-три раза вывозит продукцию по дороге, разбивая остатки асфальта, и наносит вред новому покрытию на улицах Победы, Больничной и Каракольской.

Владислав Шаповалов

Он добавил, что жильцы обращались в мэрию Кемина. Им посоветовали подать в суд на предпринимателя. «Как же так? На какие деньги мы должны судиться, если мэр города в свое время допустил постройку завода?» — задается вопросом Владислав Шаповалов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163842/
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