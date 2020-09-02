В Кемине бизнесмен построил завод в жилом районе. Жители возмущены

В Кемине (Чуйская область) предприниматель построил завод в жилом районе. Местные жители жалуются на шум и пыль от предприятия. Об этом 24.kg сообщили они сами.
По их словам, неизвестный мужчина построил завод ЖБИ на улице Бейшекеева. Жильцы с самого начала пытались не допустить строительства, поскольку участок находится в жилом спальном районе.
Он отмечает, что от постоянно работающего вибратора у жителей начались проблемы со здоровьем — закладывает уши и болит голова.
С начала работы завода у нас дома нет питьевой воды. Погрузчик, груженный тяжелыми железобетонными конструкциями, каждый день по два-три раза вывозит продукцию по дороге, разбивая остатки асфальта, и наносит вред новому покрытию на улицах Победы, Больничной и Каракольской.Владислав Шаповалов
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