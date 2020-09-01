Бишкекчане возмущены: в стране вводят онлайн-обучение, а в парках много народу

В Бишкеке накануне в парке имени Панфилова было много народу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В школах карантин, дистанционное обучение, от которого нет никакого толку. Посмотрите, что творится в парке, яблоку негде упасть! Спрашивается, для чего все эти мучения с карантином?» — интересуется он.

Сегодня в Кыргызстане начался новый учебный год. Первоклассники будут учиться в традиционном режиме, остальные — дистанционно.

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