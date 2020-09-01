В Бишкеке 250 человек стоит в очереди в ЦОН

В Бишкеке возле ЦОН на Молодой Гвардии скопилась очередь из 250 человек. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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По его словам, он пришел в ЦОН, чтобы получить регистрационный талон для водительских прав.

«Уже несколько часов здесь наблюдается огромная очередь, по списку примерно 250 человек, может, больше. Все пришли по разным причинам, кто-то по поводу биометрического паспорта или прописки. Внутри ЦОН тоже много людей», — пишет читатель.

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