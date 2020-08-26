Медик Айсулуу Султанова спасла тонущую девочку на Иссык-Куле

На Иссык-Куле врач-ординатор Айсулуу Султанова спасла девочку, которая тонула в озере. Об этом 24.kg сообщила сама медик.

По ее словам, инцидент произошел в воскресенье в селе Чон-Сары-Ой. «Мне кто-то сказал, что тонет девочка, мы быстро к ней подбежали, и я оказала ей первую доврачебную помощь. Она была без сознания, не дышала. Я сделала ей прием Геймлиха и искусственное дыхание. После мужчина на машине повез ее в больницу, по пути они встретили скорую помощь. Вчера мы созвонились с мамой девочки, она поблагодарила, плакала», — рассказала Айсулуу Султанова.

Девушка отметила, что окончила Кыргызскую государственную медицинскую академию, а сейчас учится в Москве в ординатуре. Она приехала на каникулы в Кыргызстан и отправилась отдыхать на Иссык-Куль.

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