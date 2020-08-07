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Агент 024

В мэрии рассказали, почему провалился под землю микроавтобус в Бишкеке

В Свердловском районе на улице Ялтинской микроавтобус провалился под землю.  Место происшествия обследовали специалисты ПЭУ «Бишкекводоканал», которые выяснили, что там проходит частная канализационная сеть. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, городские службы здесь не проводили никаких работ. 

«На улице Ялтинской у жильцов домов № 164, 162, 160, 159 инженеры выявили провал частной канализационной сети (засор). Выдано предписание. Соседи временно произведут засыпку, так как ответственный человек за данную улицу сейчас находится в отъезде», — рассказали в мэрии.

В муниципалитете добавили, что все претензии водитель микроавтобуса должен предъявить к жителю, который вскрыл дорогу. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/161869/
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