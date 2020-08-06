Жители села Тон в ужасе от мусора на пляжах. Они обращаются к отдыхающим

Жители села Тон Иссык-Кульской области обратились к отдыхающим и попросили убирать за собой мусор. Их обращение распространяется в Сети.

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По словам тонцев, на пляжах ужасно грязно, людей много, а уборная не работает.

«На пляжах песок засорен окурками от сигарет, пластиковыми стаканами, фантиками и осколками бутылок. Хотелось бы обратить внимание, что во время пандемии несоблюдение элементарных санитарных норм может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации. Иссык-Куль и так занимает первое место по росту заболеваемости COVID-19. В начале любого горного ущелья такая картина. Это делают те, кто приезжает на машинах. Неужели так трудно не быть свиньей, забрать хотя бы свой мусор. Задумайтесь хоть немного об экологии», — пишут местные жители.

Активисты собрались выйти на субботник в эти выходные и очистить пляжи от мусора. «Местную власть просим отреагировать и посодействовать в решении данного вопроса», — подчеркнули они.