Минстрой показал, как пляжи Чолпон-Аты обретают современный облик

В 2024 году в Чолпон-Ате завершено масштабное благоустройство парко-пляжной зоны: были демонтированы незаконно возведенные постройки — гостевые дома, кафе, павильоны и торговые точки. Об этом сообщает Минстрой КР.

По его данным, освобожденные территории преобразились в современные общественные пространства, открытые для всех. Работы проведены на двух участках: напротив Центра отдыха «Золотые пески» (950 метров) и «Борбор» (390 метров).

Проект реализован мэрией Чолпон-Аты при поддержке Фонда развития Иссык-Кульской области. Строительные работы выполнены государственным предприятием «Кыргызкурулуш», проект разработан районным управлением архитектуры при Министерстве строительства КР.

На территории обустроены санитарные и охранные пункты, детские и спортивные площадки, вело- и пешеходные дорожки, выполнено озеленение, установлено освещение и элементы малой архитектуры.

Реализация проекта стала шагом к повышению туристической привлекательности региона, развитию городской среды и улучшению инфраструктуры побережья озера Иссык-Куль.