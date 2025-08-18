08:16
Власть

После критики Садыра Жапарова на Иссык-Куле очистили пляж в селе Бактуу-Долоноту

После критики Садыра Жапарова на Иссык-Куле очистили пляж в селе Бактуу-Долоноту. Сотрудники туристическо-экологической милиции УВД региона приехали на побережье и убрали территорию.

В ведомстве отметили, что еще 13 августа мэрию Чолпон-Аты уведомили о загрязнении пляжа. Однако его так и не почистили, хотя обещали.

«Каждый гражданин несет ответственность за сохранение чистоты и природы нашего края. Просим всех отдыхающих бережно относиться к окружающей среде, выбрасывать мусор в урны и соблюдать общественный порядок», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент Кыргызстана прогулялся по побережью и вновь призвал соотечественников бережно относиться к природе и не оставлять мусор. Садыр Жапаров отметил, что снял на видео всего 1 километр и ни одного метра чистого места не нашел — весь берег завален мусором.

«Если вы будете убирать свой мусор за собой, ваши руки же не испачкаются и не сломаются. И не пользуйтесь природой так, как будто она нужна только вам сегодня. Не забывайте, что следующему поколению тоже нужна природа», — высказался он.
