Мгновения жизни. Утро над Бишкеком и ущелье Чичкан

Несмотря на то что коронавирус нам прилично испортил лето, авторы нашей рубрики продолжают заряжаться позитивом и путешествуют по Кыргызстану. У нас накопилось огромное количество снимков и видео, которые мы, естественно, постепенно все и опубликуем.
Сегодня начнем с Бишкека. Вернее, с рассвета над нашим любимым городом, который запечатлела Елена Лукина.
Свой утренний предрассветный город нам представил и Алмаз Карабалаев. Такие прекрасные рассветы всегда настраивают на позитив.
Выбираемся из Бишкека и первую остановку сделаем в селе Арашан. Фотографии там сделала Саламат Каныбекова.
Кегетинское ущелье — одно из самых красивых и популярных в Чуйской области. Чолпон Исакова с друзьями посетила его и не забыла сделать видео горной реки Кегеты.
Ну и летом нельзя никак обойти вниманием Иссык-Куль. Наш постоянный автор Василий Павлов продолжает радовать нас прекрасными видами Джети-Огузского района.
И еще одно красивейшее ущелье Кыргызстана — Чичкан. Расположено оно на трассе Бишкек — Ош. Кто в нем побывал хоть раз, вряд ли его забудет. Те же, кому там побывать не довелось, могут познакомиться с ним с помощью Жусупбека Кулматова.
Надеемся, вы продолжаете получать удовольствие от работ наших авторов. Кстати, пополнить их ряды может любой желающий. Тем более сделать это очень просто.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.