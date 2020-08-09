Мгновения жизни. Утро над Бишкеком и ущелье Чичкан

Несмотря на то что коронавирус нам прилично испортил лето, авторы нашей рубрики продолжают заряжаться позитивом и путешествуют по Кыргызстану. У нас накопилось огромное количество снимков и видео, которые мы, естественно, постепенно все и опубликуем.

Сегодня начнем с Бишкека. Вернее, с рассвета над нашим любимым городом, который запечатлела Елена Лукина.

Фото Елены Лукиной. Бишкек

Свой утренний предрассветный город нам представил и Алмаз Карабалаев. Такие прекрасные рассветы всегда настраивают на позитив.

Выбираемся из Бишкека и первую остановку сделаем в селе Арашан. Фотографии там сделала Саламат Каныбекова.

Кегетинское ущелье — одно из самых красивых и популярных в Чуйской области. Чолпон Исакова с друзьями посетила его и не забыла сделать видео горной реки Кегеты.

Ну и летом нельзя никак обойти вниманием Иссык-Куль. Наш постоянный автор Василий Павлов продолжает радовать нас прекрасными видами Джети-Огузского района.

И еще одно красивейшее ущелье Кыргызстана — Чичкан. Расположено оно на трассе Бишкек — Ош. Кто в нем побывал хоть раз, вряд ли его забудет. Те же, кому там побывать не довелось, могут познакомиться с ним с помощью Жусупбека Кулматова.

Надеемся, вы продолжаете получать удовольствие от работ наших авторов. Кстати, пополнить их ряды может любой желающий. Тем более сделать это очень просто.

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