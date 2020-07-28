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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В соцсетях распространяют видео продажи гумпомощи. Ответ ГСБЭП

В социальных сетях распространяют видео продажи гуманитарной помощи на рынке «Дордой».

Автор ролика утверждает, что гумпомощь реализуют в проходах базара. «Тут, на «Джунхае», продают гумпомощь (СИЗ), вот, пожалуйста, посмотрите», — комментирует видео женщина.

Однако в пресс-службе ГСБЭП 24.kg заявили, что на этот товар у продавцов есть все разрешительные документы.

«То, что показано на видеоролике, не имеет отношения к гуманитарной помощи. Товар завезли в законном порядке предприниматели страны. Финпол постоянно следит за завышением цен на лекарства и медизделия, а также мониторит факты хищения гумпомощи», — проинформировали в ведомстве.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/160946/
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