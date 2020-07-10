Врачам красных зон в Бишкеке и Воронцовке не выдают еду: нужно 80 порций

Медикам, которые работают в обсервации санатория в Воронцовке и Национальном центре онкологии в Бишкеке, нечего есть. Об этом 24.kg сообщила одна из врачей.

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По ее словам, в санатории сегодня работают 70 медиков, а в НЦО — 10.

«Помогли только несколько раз, когда был карантин. Но сейчас с едой проблемы, у нас красные зоны, и мы не можем выйти на улицу ни под каким предлогом. Работаем сутками. Мы не просим медикаментов, но, если есть возможность, и они не помешают. Сейчас хотя бы охватить всех питанием, в итоге 80 порций на два учреждения нам необходимо, мы будем бесконечно благодарны тем, кто поможет», — говорит женщина.

Те, кто хочет оказать помощь, могут позвонить по номеру 0556622626.

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