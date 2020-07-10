17:13
USD 77.80
EUR 88.13
RUB 1.10
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Врачам красных зон в Бишкеке и Воронцовке не выдают еду: нужно 80 порций

Медикам, которые работают в обсервации санатория в Воронцовке и Национальном центре онкологии в Бишкеке, нечего есть. Об этом 24.kg сообщила одна из врачей.

Читайте по теме
Еды и СИЗ нет. Дневные стационары Бишкека нуждаются в помощи

По ее словам, в санатории сегодня работают 70 медиков, а в НЦО — 10.

«Помогли только несколько раз, когда был карантин. Но сейчас с едой проблемы, у нас красные зоны, и мы не можем выйти на улицу ни под каким предлогом. Работаем сутками. Мы не просим медикаментов, но, если есть возможность, и они не помешают. Сейчас хотя бы охватить всех питанием, в итоге 80 порций на два учреждения нам необходимо, мы будем бесконечно благодарны тем, кто поможет», — говорит женщина.

Те, кто хочет оказать помощь, могут позвонить по номеру 0556622626.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/159053/
просмотров: 532
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков призвал полпредов готовить больницы к осенне-зимнему периоду
Если вы уже переболели COVID-19. Советы специалиста, что делать
Космосбеку Чолпонбаеву стало плохо с сердцем. Он госпитализирован
Купаться запрещено! В Бишкеке закрыли два озера из-за коронавируса
В Бишкек из ОАЭ вернулись еще 122 кыргызстанца
Позитивная новость. Очереди в дневных стационарах Бишкека уменьшаются
В Казахстане тоже растет число больных пневмонией с признаками коронавируса
Вице-премьер пригрозила ответственностью врачам, лечащим людей не по протоколу
Скончался экс-замглавы отдела по борьбе с коррупцией ГКНБ Чайка Керимбаев
Скончался заслуженный энергетик СНГ Эрмек Сабыров
Популярные новости
Фото дня. Врачи в&nbsp;Иссык-Кульской обсервации спят на&nbsp;одной кровати по&nbsp;двое Фото дня. Врачи в Иссык-Кульской обсервации спят на одной кровати по двое
Врачи больницы на&nbsp;Интергельпо потеряли пульсоксиметр, подаренный волонтерами Врачи больницы на Интергельпо потеряли пульсоксиметр, подаренный волонтерами
Позитивный материал. 10-летний бишкекчанин сам вырастил кур и&nbsp;отдал их&nbsp;медикам Позитивный материал. 10-летний бишкекчанин сам вырастил кур и отдал их медикам
Не&nbsp;проехать. Машины возле стационара в&nbsp;микрорайоне &#8470;&nbsp;12&nbsp;Бишкека закрыли проезд Не проехать. Машины возле стационара в микрорайоне № 12 Бишкека закрыли проезд
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! предупреждает о&nbsp;мифах и&nbsp;фейках не&nbsp;тему&nbsp;5G Мобильный оператор О! предупреждает о мифах и фейках не тему 5G
КГРК оказывает помощь в&nbsp;борьбе с&nbsp;коронавирусом КГРК оказывает помощь в борьбе с коронавирусом
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
10 июля, пятница
17:12
В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер В ближайший час в Бишкеке и Чуйской области ожидается ш...
17:11
Сооронбай Жээнбеков призвал полпредов готовить больницы к осенне-зимнему периоду
16:57
Врачам красных зон в Бишкеке и Воронцовке не выдают еду: нужно 80 порций
16:42
Если вы уже переболели COVID-19. Советы специалиста, что делать
16:39
Выборы-2020. Партия «Бирик» получила предупреждение за преждевременную агитацию