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Агент 024

Хоть куда жалуйтесь! Шум от стройки в Бишкеке не прекращается даже ночью

На пересечении улиц Ажыбека Баатыра и Жунусалиева идет стройка, шум от которой не прекращается и в выходные. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Никакого графика работ, никаких стендов, работают и по субботам, и воскресеньям — с семи часов утра и до часу-двух ночи. Нет проезда, днем и ночью стоит техника, нет пешеходных тротуаров, пыль, шум», — написал он.

По его словам, все просьбы и обращения граждан игнорируют. «Вызывали даже милицию. Никто не реагирует на жалобы жителей домов, расположенных возле стройки», — сообщил читатель.

«Угрожают именем президента и его брата, посольством России, так и говорят: «Хоть куда жалуйтесь. Мы все равно стройку будем делать! Мэр столицы Суракматов — наш друг!». Почему они нарушают все правила общественного порядка?» — спрашивает житель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/158749/
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