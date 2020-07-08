Хоть куда жалуйтесь! Шум от стройки в Бишкеке не прекращается даже ночью

На пересечении улиц Ажыбека Баатыра и Жунусалиева идет стройка, шум от которой не прекращается и в выходные. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Никакого графика работ, никаких стендов, работают и по субботам, и воскресеньям — с семи часов утра и до часу-двух ночи. Нет проезда, днем и ночью стоит техника, нет пешеходных тротуаров, пыль, шум», — написал он.

По его словам, все просьбы и обращения граждан игнорируют. «Вызывали даже милицию. Никто не реагирует на жалобы жителей домов, расположенных возле стройки», — сообщил читатель.

«Угрожают именем президента и его брата, посольством России, так и говорят: «Хоть куда жалуйтесь. Мы все равно стройку будем делать! Мэр столицы Суракматов — наш друг!». Почему они нарушают все правила общественного порядка?» — спрашивает житель.