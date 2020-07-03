Больных пневмонией из Александровки везут в больницу в Беловодском

Больных пневмонией из села Александровка отвозят в территориальную больницу Московского района в Беловодском. Об этом сообщил 24.kg глава айыл окмоту Ибрагим Баги.

По его словам, в сельской клинике имеется дневной стационар на пять коек. «Людей с температурой принимают квалифицированные врачи. Они назначают лечение и отправляют домой», — отметил чиновник.

Он добавил, что местная больница не предусмотрена для госпитализации пациентов с осложнениями.

Отметим, сельчане также сообщили, что территориальный госпиталь отказывается принимать тяжелых: нет мест.