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Сюжет: Новый коронавирус

В Александровке в больницу не принимают пациентов. Люди умирают от пневмонии

Жители села Александровка пожаловались 24.kg, что больница в Московском раойне отказывается принимать заболевших пневмонией.

По их словам, до распоряжения республиканского штаба по новому алгоритму Минздрава руководство больницы не принимало пациентов, потому что у них не было справки о положительном ПЦР-анализе на коронавирус.

«Сейчас просто не принимают, говорят, что нет мест. У дверей больницы огромные очереди, люди просят положить хотя бы стариков, которые находятся в группе риска. У нас ежедневно фиксируются две-три смерти от пневмонии», — рассказали сельчане.

Они добавили, что в больнице нет ИВЛ, даже антибиотики — дефицит. Вместо пульмонолога больных осматривает сельский фельдшер.

Отметим, что сегодня в Кыргызстане за сутки выявили 526 новых случаев коронавируса, а с пневмонией — 1 тысячу 247 человек. Это те, кто госпитализирован.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/158104/
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