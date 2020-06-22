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Агент 024

Соблюдайте чистоту. Кыргызстанка показала заваленные мусором горы

Отдыхающие показали заваленные мусором горы Кыргызстана. Видео они прислали на WhatsApp 24.kg.

«Это просто кошмар. Как назвать таких людей? Я не говорю, что все такие. Может, вспомнят свой активный отдых и хоть немного станет стыдно. Хотя, вряд ли», — написала читательница.


«Сохраняйте нашу прекрасную природу. Пожалуйста, убирайте за собой мусор», — обратилась она к некоторым отдыхающим.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/156867/
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