Соблюдайте чистоту. Кыргызстанка показала заваленные мусором горы

Отдыхающие показали заваленные мусором горы Кыргызстана. Видео они прислали на WhatsApp 24.kg.

«Это просто кошмар. Как назвать таких людей? Я не говорю, что все такие. Может, вспомнят свой активный отдых и хоть немного станет стыдно. Хотя, вряд ли», — написала читательница.





«Сохраняйте нашу прекрасную природу. Пожалуйста, убирайте за собой мусор», — обратилась она к некоторым отдыхающим.

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