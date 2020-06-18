Езда по встречке. Среди нарушителей оказался и водитель столичной маршрутки

В Бишкеке некоторые водители нарушают Правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу. Видео 24.kg прислал читатель.

Такси (08KG893AEH) проехало по встречной полосе на красный свет на перекрестке улиц Матросова и Ахунбаева.

На пересечении улиц Дружбы и Жукеева-Пудовкина постоянно нарушают ПДД. По словам читателя, на этом перекрестке даже после установки светофора аварии не редкость.

Среди нарушителей и водитель буса маршрута № 212 (06KG973ACG).

Ранее читатель сообщил, что на улице Асаналиева постоянно нарушают ПДД, выезжая на полосу встречного движения.

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