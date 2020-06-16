20:37
USD 74.88
EUR 84.35
RUB 1.06
Агент 024

Грузовик Пограничной службы врезался в проводные трубы

В Бишкеке на улице 7 Апреля перед мостом застрял грузовой автомобиль Пограничной службы. Видео выложили в социальные сети очевидцы.

На кадрах видно, как грузовик перевозит массивную конструкцию, похожую на торговый павильон, и врезается в трубы, установленные перед мостом. «Такие трубы устанавливают для переправки через дорогу кабелей, сырья и не только. Интересно, по правилам ли их установили?» — задаются вопросом очевидцы.

В управлении Патрульной службы милиции Бишкека 24.kg сказали, что в этом случае виноват водитель грузовика. Потому что у газовых труб имеются специальные ограничения по метражу. В УПСМ проверяют факт.

Комментируя инцидент 24.kg, в Пограничной службе сказали, что вопрос с грузовиком, застрявшим на дороге, разрешился. Машина изменила маршрут движения. Груз в целости и сохранности доставили до места предназначения.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/156266/
просмотров: 373
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенской области задержали контрабандный груз лампочек
Кыргызстанцев задержали в Узбекистане за незаконное пересечение границы
Погранслужба рассказала о контроле граждан, прибывших из-за рубежа
Кыргызстан пожаловался на очередь грузовиков в ВТО. Что ответил Казахстан
Вывод войск из Афганистана. Пограничники провели торжество для ветеранов
Сооронбай Жээнбеков: Казахстан не выполняет соглашение ЕАЭС
Экс-пограничника, заявившего о коррупции в ведомстве, уволили за вымогательство
Еще один пограничник заявил о коррупции в ведомстве и попросил защиты президента
Офицер рассказал о коррупции в Погранслужбе. Он вызвал на дебаты главу ведомства
Офицер рассказал о коррупции в Погранслужбе. На него подали в суд коллеги
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Еще один штраф? В&nbsp;ресторане &laquo;Кайнар&raquo; вновь провели массовое мероприятие Еще один штраф? В ресторане «Кайнар» вновь провели массовое мероприятие
Парк &laquo;Аламедин&raquo; превращают в&nbsp;базар и&nbsp;парковку. Гулять жителям негде Парк «Аламедин» превращают в базар и парковку. Гулять жителям негде
В&nbsp;Бишкеке водитель ехал по&nbsp;встречной полосе и&nbsp;снимал свое нарушение на&nbsp;видео В Бишкеке водитель ехал по встречной полосе и снимал свое нарушение на видео
Бизнес
&laquo;Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя&raquo;: онлайн-сессия 17&nbsp;июня «Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня
Как безопасно совершать онлайн-покупки с&nbsp;KICB? Как безопасно совершать онлайн-покупки с KICB?
Участвуй в&nbsp;акции MegaDrive от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получай крутые призы Участвуй в акции MegaDrive от MegaCom и получай крутые призы
Институт INAI.kg: секрет успеха&nbsp;&mdash; полное погружение в&nbsp;IT Институт INAI.kg: секрет успеха — полное погружение в IT
16 июня, вторник
20:21
В Кыргызстане участились случаи грабежа банков В Кыргызстане участились случаи грабежа банков
20:12
В Кыргызстане создали Координационный совет по развитию сферы туризма
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:44
Президента просят не ратифицировать соглашение «Образование для будущего»
19:39
Адвокат Индиры Джолдубаевой прокомментировала обвинение прокуратуры