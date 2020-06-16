Грузовик Пограничной службы врезался в проводные трубы

В Бишкеке на улице 7 Апреля перед мостом застрял грузовой автомобиль Пограничной службы. Видео выложили в социальные сети очевидцы.

На кадрах видно, как грузовик перевозит массивную конструкцию, похожую на торговый павильон, и врезается в трубы, установленные перед мостом. «Такие трубы устанавливают для переправки через дорогу кабелей, сырья и не только. Интересно, по правилам ли их установили?» — задаются вопросом очевидцы.

В управлении Патрульной службы милиции Бишкека 24.kg сказали, что в этом случае виноват водитель грузовика. Потому что у газовых труб имеются специальные ограничения по метражу. В УПСМ проверяют факт.

Комментируя инцидент 24.kg, в Пограничной службе сказали, что вопрос с грузовиком, застрявшим на дороге, разрешился. Машина изменила маршрут движения. Груз в целости и сохранности доставили до места предназначения.

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