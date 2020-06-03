Бишкекчане просят установить урны в парке «Ынтымак». Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, урн очень мало. Стоят несколько тележек для дворников, в которые никто не кидает мусор, потому что грязную крышку надо открывать руками.

«Возле скамеек мусорок нет. Кругом окурки, бутылки, обертки от конфет и другие отходы», — написал горожанин.





Парк открыли 30 августа 2019 года.

Стоит отметить, что с послаблением ограничительных мер, принятых ранее в связи с режимом ЧП, на улицах столицы и в парковых зонах резко увеличилось количество мусора. Не все бишкекчане соблюдают чистоту, а городские службы не справляются.

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