Студентов могут не допустить к сессии из-за долгов по контрактам

Студентов бишкекских вузов грозят не допустить к сессии из-за долгов по контрактам. Об этом они сообщили 24.kg.

Читайте по теме Государственные экзамены и защита диплома в вузах и сузах пройдут дистанционно

По словам студентки второго курса Бишкекского гуманитарного университета, куратор настоятельно требует погасить долги за контракт.

«Говорит, если мы не заплатим, у нас будут плохие оценки за сессию или же вовсе к ней не допустят. Они требуют оплату, зная, что два месяца никто не работал, некоторые кое-как покупали продукты. Около месяца назад нам начали намекать, чтобы мы заплатили. Мой контракт составляет 32 тысячи сомов, сейчас нужно оплатить 16 тысяч. Но таких денег нет», — пишет она.

В КГУСТА аналогичная ситуация. Студентка первого курса рассказала, что преподаватели угрожают оставить учащихся на осень.

«Скорее всего, идет давление со стороны руководства вуза, чтобы мы скорее все оплатили, но не у всех есть возможность. То, что они оставляют нас на осень, неправильно. Большинство студентов думают отчислиться. Например, я должна заплатить 21 тысячу сомов, но из-за сложившейся ситуации такой возможности нет. Я делаю все задания вовремя, сдаю все работы, но учителя не выставляют баллы», — рассказала девушка.

В Министерстве образования 24.kg сказали, что каждый вуз должен самостоятельно принять решение по оплате контрактов. «На данный момент Минобразования проводит мониторинг по вузам относительно помощи студентам по контрактам», — заключили в ведомстве.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.