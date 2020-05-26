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Агент 024

В парках Бишкека полив организован плохо: вода течет мимо газонов на брусчатку

Читатели прислали 24.kg видео, как установлен полив в Бишкеке.

«Доколе мы будем терпеть наших хозяйственников-управленцев? И это на бульваре Эркиндик, где находится уйма международных организаций и офисов. Хотите, чтобы они смеялись над кыргызстанцами и рассылали такие видео приколов по всему миру?» — написал бишкекчанин.

В Дубовом парке такая же ситуация. «50 процентов воды уходит на полив брусчатки», — написал другой читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/153816/
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