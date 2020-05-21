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Агент 024

Строительный кран установили на тротуаре. Жители 7-го микрорайона недовольны

В Бишкеке жители 7-го микрорайона недовольны, что строительный кран установили на тротуаре и проезжей части. Видео жалобы на своей странице в Facebook опубликовала пользовательница Юлия Барабина-Шеворакова.

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Она задается вопросом, по какому праву строительство очередного объекта в микрорайоне идет с захватом тротуара и части дороги.

«Почему, когда вы выдавали разрешение на строительство, разрешили весь этот бардак? Разве можно так беспардонно при строительстве использовать тротуары? Мало того, что вы оставили нас без зеленой полосы, так оставляете еще и без тротуара», — написала она.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/153448/
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