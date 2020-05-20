19:53
USD 76.14
EUR 83.38
RUB 1.05
Агент 024

Студенты из Кыргызстана в​ Санкт-Петербурге просят МИД вывезти их на родину

Студенты из Кыргызстана в​ Санкт-Петербурге просят организовать их вывоз из России на родину. Об этом они сообщили 24.kg.

Студенты некольких санкт-петербургских вузов обратились в МИД КР, так как не могут вернуться домой, а в Почетном консульстве им отказали в помощи.

«Они нам сказали, что студенты могут подождать.​ В течение продолжительного​ времени с начала пандемии нам не удалось выехать в Кыргызстан.​ Работать мы не имеем права из-за очной формы обучения (таков договор вуза) и в связи с введением​ карантина по противодействию распространению​ COVID-19. Но​ в то же время нужно оплачивать коммерческий договор обучения в университете, проживание​ в общежитии,​ а также минимальный набор продуктов. На все это уходит немало средств. У многих студентов родители являются пенсионерами. В связи с последними событиями правительство Кыргызской Республики вынуждено приостановить пенсионные выплаты, следовательно, родители не смогут финансово поддержать своих детей, находящихся за рубежом», — говорится в обращении.

Студенты просят у МИД КР, кабмина и президента помощи в возвращении их на родину в ближайшее время.​

Под обращением подписались студенты университета при Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС, а также Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ), Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ), Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени Александра Герцена. 

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/153365/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанские студенты на Кипре обратились к президенту с просьбой о помощи
Больше 3 тысяч студентов хотят перевестись из ОшГУ в Узбекистан
От Татьяны до Франкенштейна. Десять вопросов о студентах и вузах. Тест
Трое кыргызстанских студентов, обучающихся в Гонконге, покинули город
Депутат Жогорку Кенеша возглавил Федерацию студенческого спорта Кыргызстана
Сколько кыргызстанцев учится в России, рассказали в МИД
Таджикским учителям и студентам понадобится разрешение властей на выезд за рубеж
Атамбаев признался, что излишне эмоционален и огорчен большим числом разводов
Заявление о принуждении студентов голосовать назвали предвыборной тактикой
Правительство Кыргызстана не знает, что студентов принуждают голосовать
Популярные новости
Заберите нас, пожалуйста. Обращение мигранта к&nbsp;Сооронбаю Жээнбекову Заберите нас, пожалуйста. Обращение мигранта к Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;обсервации бунтуют прибывшие из&nbsp;Соль-Илецка: медики боятся за&nbsp;свои жизни В обсервации бунтуют прибывшие из Соль-Илецка: медики боятся за свои жизни
Бунтари из&nbsp;обсервации на&nbsp;базе &laquo;Ганси&raquo; теперь жалуются на&nbsp;плохие условия в&nbsp;Таласе Бунтари из обсервации на базе «Ганси» теперь жалуются на плохие условия в Таласе
В&nbsp;Токмаке скот продают прямо на&nbsp;дороге В Токмаке скот продают прямо на дороге
Бизнес
От&nbsp;чего зависит благополучие мужчины? От чего зависит благополучие мужчины?
Абитуриент, готовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; совершенно бесплатно! Абитуриент, готовься к ОРТ в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно!
Оплати фитр-садака через MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
20 мая, среда
19:48
США продолжат поддержку демократических процессов в Кыргызстане США продолжат поддержку демократических процессов в Кыр...
19:38
Студенты из Кыргызстана в​ Санкт-Петербурге просят МИД вывезти их на родину
19:24
От чего зависит благополучие мужчины?
19:15
У чемпиона мира по бильярду Каныбека Сагынбаева могут отобрать квартиру
19:12
Депутаты предлагают вернуть право приватизировать служебные квартиры