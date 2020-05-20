Студенты из Кыргызстана в​ Санкт-Петербурге просят МИД вывезти их на родину

Студенты из Кыргызстана в​ Санкт-Петербурге просят организовать их вывоз из России на родину. Об этом они сообщили 24.kg.

Студенты некольких санкт-петербургских вузов обратились в МИД КР, так как не могут вернуться домой, а в Почетном консульстве им отказали в помощи.

«Они нам сказали, что студенты могут подождать.​ В течение продолжительного​ времени с начала пандемии нам не удалось выехать в Кыргызстан.​ Работать мы не имеем права из-за очной формы обучения (таков договор вуза) и в связи с введением​ карантина по противодействию распространению​ COVID-19. Но​ в то же время нужно оплачивать коммерческий договор обучения в университете, проживание​ в общежитии,​ а также минимальный набор продуктов. На все это уходит немало средств. У многих студентов родители являются пенсионерами. В связи с последними событиями правительство Кыргызской Республики вынуждено приостановить пенсионные выплаты, следовательно, родители не смогут финансово поддержать своих детей, находящихся за рубежом», — говорится в обращении.

Студенты просят у МИД КР, кабмина и президента помощи в возвращении их на родину в ближайшее время.​

Под обращением подписались студенты университета при Межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС, а также Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ), Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ), Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени Александра Герцена.



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