В Бишкеке некоторые водители транспорта для медиков требуют с них по 25 сомов

В Бишкеке водители некоторых маршруток, которые развозят медиков, берут с них по 25 сомов. Об этом на своей странице в Facebook написала Айжана Мырсан.

По ее словам, вчера ее мама была вынуждена отдать эти деньги, чтобы доехать до работы. «Какое надо иметь терпение, чтобы выдержать этот ад? Мэрия, Минздрав, желаю вам, чтобы врачи, с которых вы решили брать деньги, ездили к вам на вызовы за 25 сомов. Мрак и тьма», — пишет Айжана Мырсан.

Начальник управления здравоохранения столичного муниципалитета Бактыгуль Исмаилова сказала 24.kg, что эти маршруты не относятся к мэрии. «Возможно, медики сами договорились о такой сумме или их руководство. Муниципалитет не запускал платные линии маршрутных такси для медиков», — отметила она.

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