09:28
USD 77.51
EUR 83.87
RUB 1.06
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Незаконные блокпосты по-прежнему стоят в пригородных селах Бишкека

Житель столицы Владислав Ногай написал на своей странице в Facebook, что перед въездом в села Байтик, Заречное, Арашан и Кой-Таш по-прежнему стоят блокпосты.

«Дружинники на постах говорят, что стоят согласно распоряжению местных администраций», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что все посты были демонтированы с отменой режима ЧП и комендантского часа. Однако фото сделаны вчера, 12 мая, блокпосты никто не убрал.

Почему на местах продолжается самоуправство? На этот вопрос ответа получить не удалось, республиканский штаб недоступен для комментариев.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/152621/
просмотров: 1135
Версия для печати
Материалы по теме
Правозащитники пожаловались в Генпрокуратуру на ГСИН
Блокпосты на въезде в села Байтик, Кой-Таш, Арашан, Заречное установлены законно
Швейцария помогла запустить кол-центры в Кыргызстане для борьбы с COVID-19
За день работы сайта по выдаче разрешений на передвижение подано 836 заявок
Услышьте пожилых! Правозащитники обратились к правительству и донорам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Система выдачи спецпропусков показала слабую эффективность. Результаты опроса
Британцы, находящиеся в Кыргызстане, смогут вылететь на родину
Трогательный ролик о семье врача инфекционной больницы опубликован в Сети
В ГСИН пояснили, почему бывшего премьер-министра Сапара Исакова вернули в СИЗО-1
Популярные новости
Адвокат пытался проехать через блокпост без пропуска и&nbsp;заявил о&nbsp;коррупции Адвокат пытался проехать через блокпост без пропуска и заявил о коррупции
Прибывший из&nbsp;Соль-Илецка кыргызстанец рассказал, что происходит в&nbsp;обсервации Прибывший из Соль-Илецка кыргызстанец рассказал, что происходит в обсервации
Салют для избранных. Тратой средств недовольны бишкекчане Салют для избранных. Тратой средств недовольны бишкекчане
Адвокат: Жители дома престарелых ползком добираются до&nbsp;туалета Адвокат: Жители дома престарелых ползком добираются до туалета
Бизнес
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
13 мая, среда
09:15
Правозащитники пожаловались в Генпрокуратуру на ГСИН Правозащитники пожаловались в Генпрокуратуру на ГСИН
08:58
Минздрав предлагает предусмотреть в вузах целевые места для абитуриентов
08:40
Блокпосты на въезде в села Байтик, Кой-Таш, Арашан, Заречное установлены законно
08:20
Незаконные блокпосты по-прежнему стоят в пригородных селах Бишкека
08:07
Пытки в Сузаке. Милиция опровергает факт избиения заключенного в ИВС
12 мая, вторник
23:46
Twitter начинает борьбу с фейками о коронавирусе
23:10
Тюлени «спели» песню из фильма «Бэтмен навсегда»
22:45
Швейцария помогла запустить кол-центры в Кыргызстане для борьбы с COVID-19