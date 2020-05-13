Незаконные блокпосты по-прежнему стоят в пригородных селах Бишкека

Житель столицы Владислав Ногай написал на своей странице в Facebook, что перед въездом в села Байтик, Заречное, Арашан и Кой-Таш по-прежнему стоят блокпосты.

«Дружинники на постах говорят, что стоят согласно распоряжению местных администраций», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что все посты были демонтированы с отменой режима ЧП и комендантского часа. Однако фото сделаны вчера, 12 мая, блокпосты никто не убрал.

Почему на местах продолжается самоуправство? На этот вопрос ответа получить не удалось, республиканский штаб недоступен для комментариев.

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