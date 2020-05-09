Ни пройти ни проехать. Жители села Александровка жалуются на плохую дорогу

Жители села Александровка в Чуйской области жалуются на местные власти. Они дали разрешение большегрузным машинам по центральным улицам провозить гравий, снятый при реконструкции дороги Бишкек — Кара-Балта.

По словам сельчан, в день в сторону пастбищ проезжает по два-три грузовика с гравием.

«Этим гравием засыпали 60 соток пастбища, и разбивают на участки, чтобы потом продавать их. Мы обращались в прокуратуру, но безрезультатно. Ранее сельчане просили айыл окмоту этот неиспользованный гравий пустить на ремонт наших центральных улиц. Но ему нашли другое применение, а дороги теперь у нас разбитые из-за большегрузных авто. Проехать невозможно», — сетуют жители Александровки.

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