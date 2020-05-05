Здание айыл окмоту в селе Александровка закрыли на карантин

Здание айыл окмоту в селе Александровка Чуйской области закрыли на карантин. Об этом 24.kg сообщили жители.
По их словам, глава айыл окмоту Ибрагим Баги пояснил, что у родственницы сотрудника отдела кадров обнаружен коронавирус. Она на днях приходила за справкой.
«Поэтому мы приняли решение изолироваться и сдать анализы», — сказал чиновник.
Однако сельчан такое объяснение не удовлетворило. Фермеры не могут получить справки, чтобы выехать на работу в поле.
Отметим, что в Кыргызстане зарегистрировано 843 случая коронавируса, 600 человек выздоровели.