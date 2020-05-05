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Сюжет: Новый коронавирус

Здание айыл окмоту в селе Александровка закрыли на карантин

Здание айыл окмоту в селе Александровка Чуйской области закрыли на карантин. Об этом 24.kg сообщили жители.

По их словам, глава айыл окмоту Ибрагим Баги пояснил, что у родственницы сотрудника отдела кадров обнаружен коронавирус. Она на днях приходила за справкой.

«Поэтому мы приняли решение изолироваться и сдать анализы», — сказал чиновник.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Здание айыл окмоту в селе Александровка закрыли на карантин

Однако сельчан такое объяснение не удовлетворило. Фермеры не могут получить справки, чтобы выехать на работу в поле.

Отметим, что в Кыргызстане зарегистрировано 843 случая коронавируса, 600 человек выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/151963/
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