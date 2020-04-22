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Агент 024

В селе Ленинском отключают и воду, и электричество

В селе Ленинском нет воды и часто отключают электричество. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«У нас каждый год отключают воду с весны до самой осени. Свет включают только вечером. Воды очень мало: ни помыться, ни посуду помыть, ни постирать. При этом мы каждый год платим за воду как положено, без сокращений», — написала она.

«Когда спрашиваем, почему отключает воду и свет, говорят про какие-то аварии, но чаще просто не берут трубку. Куда уходят наши вода и свет?» — спрашивает жительница села.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/150811/
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