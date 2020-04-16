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Агент 024

В Токтогуле милиционер угрожал постовым за то, что не пропустили его

В Токтогуле Джалал-Абадской области милиционер угрожал постовым за то, что они не пропустили его на блокпосту. Видео инцидента опубликовали пользователи социальных сетей.

В пресс-службе УВД региона 24.kg сказали, что мужчина в форме действительно является сотрудником правоохранительных органов и работает в РОВД Токтогула. По предварительным данным, он направлялся на работу, а постовые не пропустили его. Обстоятельства инцидента выясняются.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/150327/
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