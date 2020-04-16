В Бишкеке волонтеры просят коменданта и МВД не препятствовать их деятельности

В Бишкеке машины некоторых волонтеров, которые развозят медиков, стали водворять на штрафстоянку за неуплату штрафов ПДД. Об этом в Instagram сообщил председатель «Центра инициативной молодежи» Аскар Алмаз уулу.

По его словам, вчера одного из водителей-волонтеров остановили и пытались забрать его автомобиль на штрафстоянку. «Этот парень ездит на арендованной машине, за свой счет заливает бензин и развозит медиков, которых вы (государство) не обеспечили транспортом. Получается, что наш водитель хочет помочь государству, а ему ломают его протянутую руку», — сказал Аскар Алмаз уулу.

Свое обращение лидер волонтерской сети адресовал коменданту столицы и министру внутренних дел Кыргызстана.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.