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Агент 024

Проблемы с водой испытывают жители некоторых сел Кыргызстана

Проблемы с питьевой водой испытывают жители некоторых сел Кыргызстана.

По информации читателя 24.kg, в Ново-Покровке ночью стали отключать воду.

«Отключают каждую ночь уже неделю. Невозможно получить какие-то объяснения. Просто выключают и им плевать на людей», — написал житель улицы Фрунзе.

А такая питьевая вода уже неделю бежит из крана в поселке Кызыл-Суу Джеты-Огузского района. Видео 24.kg прислал читатель.

Ранее на отсутствие воды жаловались жители села Кок-Жар.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/149361/
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