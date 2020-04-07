Проблемы с водой испытывают жители некоторых сел Кыргызстана

Проблемы с питьевой водой испытывают жители некоторых сел Кыргызстана.
По информации читателя 24.kg, в Ново-Покровке ночью стали отключать воду.
«Отключают каждую ночь уже неделю. Невозможно получить какие-то объяснения. Просто выключают и им плевать на людей», — написал житель улицы Фрунзе.
А такая питьевая вода уже неделю бежит из крана в поселке Кызыл-Суу Джеты-Огузского района. Видео 24.kg прислал читатель.
Ранее на отсутствие воды жаловались жители села Кок-Жар.
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