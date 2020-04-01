Пассажиров рейса Новосибирск — Бишкек заставляют покинуть транзитную зону аэропорта Толмачево и вернуться в город. Об этом 24.kg сообщила Ирина Степкичева, которая находится сейчас в аэропорту.

По ее словам, вместе с ней в терминале 350 граждан Кыргызстана. «Аэропорт закрывается, и нас отправляют к родственникам. Приехали милиционеры, чтобы вывести нас. Но родня здесь не у всех есть. И куда людям идти? Денег нет. А сутки в хостеле, к примеру, стоят 700 рублей. Нам сказали, что мы сможем вылететь не раньше 20 апреля. И то это предварительная информация», — сказала Ирина Степкичева.

Фото читательницы 24.kg. В аэропорт прибыли сотрудники милиции, чтобы вывести людей

Она добавила, что Генконсульство КР составило списки граждан, чтобы развезти их по родным, а те, кому идти некуда, остаются пока в аэропорту. «Но мы же не можем месяц сидеть в транзитной зоне. И все из-за того, что не принимает Бишкек», — возмущается Ирина Степкичева.

Отметим, что сегодня на внеочередном заседании парламента депутат Таалайбек Масабиров потребовал срочно отправить борт в Новосибирск.

Ранее, заметим, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге заверил, что все граждане КР будут возвращены на родину.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.