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Сюжет: Новый коронавирус

В Караколе волонтеры приступили к дезинфекции магазинов, аптек, подъездов

В Караколе активисты приступили к дезинфекции мест скопления людей. Видео 24.kg прислал читатель.

«Мы скинулись, купили хлорку и теперь дезинфицируем каждый магазин, аптеку, подъезд», — отмечает один из волонтеров и приглашает желающих помочь — перечислить средства на «Элсом»: 0700917070.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegtam по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/148703/
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