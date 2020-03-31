В Караколе волонтеры приступили к дезинфекции магазинов, аптек, подъездов

В Караколе активисты приступили к дезинфекции мест скопления людей. Видео 24.kg прислал читатель.

«Мы скинулись, купили хлорку и теперь дезинфицируем каждый магазин, аптеку, подъезд», — отмечает один из волонтеров и приглашает желающих помочь — перечислить средства на «Элсом»: 0700917070.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.