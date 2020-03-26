Режим ЧП в Кыргызстане. В городе Ош перекрыли центральные улицы

В Оше перекрыли центральные улицы, водителей не пропускают и просят объезжать блокпосты. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Центральные улицы Оша перекрыты

Пресс-служба мэрии южной столицы и комендатура пока не комментируют происходящее.

В Бишкеке также перекрыли центральные улицы. В столице проводят дезинфекцию улиц.

Отметим, что за нарушения комендантского часа в городах и районах, где введен режим ЧП и комендантский час с 20.00 до 7.00, в территориальные органы внутренних дел доставили 320 нарушителей.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

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