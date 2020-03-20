Около 200 кыргызстанцев не могут вернуться из-за закрытой границы Казахстана

Около 200 человек до сих пор не могут вернуться в Кыргызстан — они застряли на границе Казахстана и России на своих автомобилях. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Читайте по теме Кыргызстанцы не могут вернуться домой из-за ограничений на границе По ее словам, кыргызстанцы не могут проехать в нашу страну с 15 марта, в то время как правительство Узбекистана забрало своих граждан 18 марта. «Нашему правительству безразлична судьба наших соотечественников. Почему наши власти бездействуют по отношению к своим гражданам? Деньги, продукты питания, бензин — все заканчивается. Помогите, пожалуйста, достучаться до них!» — пишет девушка.

Она также рассказала, что среди 200 человек есть беременная, которой может понадобиться медицинская помощь.

Напомним, из-за вспышки коронавируса Казахстан ввел ограничения на въезд на территорию РК, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД РК.

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