Водители, в том числе маршруточники, игнорируют красный сигнал светофора

Автолюбители продолжают нарушать ПДД, проезжая перекрестки на красный сигнал светофора. Видео 24.kg прислали читатели.

Водитель буса маршрута № 106 проигнорировал светофор на перекрестке улиц Сухэ-Батора и Юнусалиева.

Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, а перекресток пересек на красный. По словам автор ролика, автолюбитель уже несколько раз нарушил ПДД до того, как началась съемка.

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