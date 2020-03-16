20:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Проблемные маршрутки

Водители, в том числе маршруточники, игнорируют красный сигнал светофора

Автолюбители продолжают нарушать ПДД, проезжая перекрестки на красный сигнал светофора. Видео 24.kg прислали читатели.

Водитель буса маршрута № 106 проигнорировал светофор на перекрестке улиц Сухэ-Батора и Юнусалиева.

Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, а перекресток пересек на красный. По словам автор ролика, автолюбитель уже несколько раз нарушил ПДД до того, как началась съемка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/146605/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель троллейбуса № 5 курит в салоне и нарушает Правила дорожного движения
Водитель пассажирского автобуса неоднократно нарушил ПДД на улице Московской
Езда по встречке. На улице Московской в Бишкеке вновь нарушают ПДД
Езда по встречке. Правила нарушили водитель маршрутки и сотрудник ГУОБДД
Езда по встречке. Некоторым мало полосы, они выезжают даже на крайнюю левую
Из-за неуплаты штрафов 123 автомобиля поставили на штрафстоянки
У семи нянек. Мэрия исправляет недочеты только после жалоб и то не всегда
Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушила машина с российскими госномерами
Езда по встречке. Водители в Бишкеке грубо нарушают Правила дорожного движения
Водители бусов нарушают ПДД, а бишкекчане снимают их на видео
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Пассажиры рассказали, в&nbsp;каких ужасных условиях их&nbsp;содержат в&nbsp;карантине Пассажиры рассказали, в каких ужасных условиях их содержат в карантине
Кусок рессоры, отлетевший от&nbsp;автомобиля, едва не&nbsp;убил водителя в&nbsp;Москве Кусок рессоры, отлетевший от автомобиля, едва не убил водителя в Москве
Бесхозный Бишкек: бездорожье, грязь и&nbsp;разговоры вместо действий Бесхозный Бишкек: бездорожье, грязь и разговоры вместо действий
Бизнес
Одно из&nbsp;отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к&nbsp;Всемирной паутине Одно из отдаленных сел Нарынской области имеет доступ к Всемирной паутине
Инновационные методы лечения помогут победить рак Инновационные методы лечения помогут победить рак
6&nbsp;фактов об&nbsp;исламском финансировании от&nbsp;Чубака ажы Жалилова 6 фактов об исламском финансировании от Чубака ажы Жалилова
Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей Люди помогают людям. Фармацевтов научили правильно информировать покупателей
16 марта, понедельник
20:41
Водители, в том числе маршруточники, игнорируют красный сигнал светофора Водители, в том числе маршруточники, игнорируют красный...
20:22
В Лейлеке таджикские пограничники зашли на неописанный участок границы
20:16
Сегодня в рубрике «Официально»
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся во всех районах
19:59
В Бишкеке задержан подросток с ножом и патронами