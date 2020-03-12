Мэрия Оша незаконно выдала землю для установки билборда. Комментарии чиновников

Мэрия города Оша, несмотря на постановление суда, выдала спорный участок муниципальной земли третьим лицам для установки рекламного щита. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Рысбек Эргешов.

По его словам, муниципалитет отдал участок незаконно, без проведения какого-либо конкурса на предоставление земли.

«Несмотря на четыре запрета суда мэрии выдавать данный участок третьим лицам, они его отдают. Поставили здесь аварийный щит — его установили в нарушение всех норм», — пишет пользователь.

В мэрии Оша сказали 24.kg, что установка данной конструкции законна, и компания, которая возвела рекламный щит, взяла разрешение у муниципалитета. «Они взяли землю в аренду. Раньше за этот участок в год платили 96 тысяч сомов, а нынешние арендаторы платят 2 миллиона сомов — в 21 раз больше, чем предыдущие. На данный момент конструкция не несет никаких аварийных ситуаций, можете сами подъехать и посмотреть», — сказали чиновники.

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