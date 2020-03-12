13:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Мэрия Оша незаконно выдала землю для установки билборда. Комментарии чиновников

Мэрия города Оша, несмотря на постановление суда, выдала спорный участок муниципальной земли третьим лицам для установки рекламного щита. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Рысбек Эргешов.

По его словам, муниципалитет отдал участок незаконно, без проведения какого-либо конкурса на предоставление земли.

«Несмотря на четыре запрета суда мэрии выдавать данный участок третьим лицам, они его отдают. Поставили здесь аварийный щит — его установили в нарушение всех норм», — пишет пользователь.

В мэрии Оша сказали 24.kg, что установка данной конструкции законна, и компания, которая возвела рекламный щит, взяла разрешение у муниципалитета. «Они взяли землю в аренду. Раньше за этот участок в год платили 96 тысяч сомов, а нынешние арендаторы платят 2 миллиона сомов — в 21 раз больше, чем предыдущие. На данный момент конструкция не несет никаких аварийных ситуаций, можете сами подъехать и посмотреть», — сказали чиновники.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/146272/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия города Ош сносит автомобильные гаражи. Жители уверяют, что это незаконно
Дешевые понты. В соцсетях критикуют рекламный ролик певицы Асель Кадырбековой
Опасно. Стекло с рекламного стенда в городе Ош может упасть в любой момент
Ошская журналистка пожаловалась в прокуратуру на чиновников мэрии
Баннер с рекламой наркотиков появился в Бишкеке. Чиновники мэрии демонтировали
Рекламные экраны в Бишкеке будет устанавливать мэрия
Новый закон о рекламе превратит Бишкек в пестрый билборд
Бишкекчане возмущены рекламным объявлением на бульваре Эркиндик
Ролик с рекламой косметики назвали непристойным. А вы как считаете?
В Бишкеке рекламный стенд на улице Медерова стоит на проезжей части
Популярные новости
Мгновения жизни. В&nbsp;ожидании весны и&nbsp;заснеженное Григорьевское ущелье Мгновения жизни. В ожидании весны и заснеженное Григорьевское ущелье
В&nbsp;&laquo;Джале&raquo; застройщик обесточил дом. Без тепла осталось более тысячи человек В «Джале» застройщик обесточил дом. Без тепла осталось более тысячи человек
Чудаки парковки. Некоторые водители ничего и&nbsp;никого не&nbsp;боятся Чудаки парковки. Некоторые водители ничего и никого не боятся
Новый асфальт на&nbsp;улице Куренкеева уже провалился Новый асфальт на улице Куренкеева уже провалился
Бизнес
Подключите телевидение! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Подключите телевидение! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
На&nbsp;АЗС Бишкека впервые появились колонки самообслуживания с&nbsp;безналичной оплатой На АЗС Бишкека впервые появились колонки самообслуживания с безналичной оплатой
300 тысяч сомов без залога&nbsp;&mdash; только в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; 300 тысяч сомов без залога — только в «Бакай Банке»
Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на&nbsp;создание логотипа Кыргызский футбольный союз объявляет конкурс на создание логотипа
12 марта, четверг
12:53
Пандемия коронавируса. Пресс-конференцию Минздрава неожиданно отменили Пандемия коронавируса. Пресс-конференцию Минздрава неож...
12:52
Подключите телевидение! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
12:49
Мэрия Оша незаконно выдала землю для установки билборда. Комментарии чиновников
12:43
Пандемия. Закрыть все школы и вузы до 15 апреля предлагает Тазабек Икрамов
12:30
Вице-спикер предлагает покупать иностранную валюту, а не вывозить ее за рубеж