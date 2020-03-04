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Агент 024
Сюжет: Проблемные маршрутки

Езда по встречке. Некоторым мало полосы, они выезжают даже на крайнюю левую

Водители в Бишкеке продолжают пересекать двойную сплошную линию, выезжая на полосу встречного движения. Видео 24.kg прислали читатели.

На улице Толстого сразу несколько машин выехали на встречку, не желая стоять в пробке. Некоторым водителям стало мало даже одной полосы, и они обгоняли других нарушителей ПДД по левой крайней.

На этом же участке Правила дорожного движения нарушили несколько водителей маршруток.

«Интересно, когда этот беспредел на дорогах закончится?» — задался вопросом автор ролика.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/145473/
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