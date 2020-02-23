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Мгновения жизни. Утро в Бишкеке и взгляд на столицу с «Панорамы»

В новом выпуске нашей рубрики мы собрали в основном фотографии, сделанные нашими авторами в Бишкеке. Заметно, что зима никак не хочет уходить от нас, засыпая столицу снегом.

В такое морозное и снежное утро и сделал свои фотографии города один из наших активных авторов Евгений.

«Голуби на званый завтрак прилетели. Под конец зима вспомнила свои обязанности — побросала снега и успокоилась — снова солнечно», — написала Соня Айдарбаева, комментируя свою фотографию.

Сони Айдарбаевой
Фото Сони Айдарбаевой. Голуби

«Фото на пороге весны. После ночного снегопада. На «Панораме», — описал свои фотографии один из постоянных авторов нашей рубрики Владислав Ногай.

Теперь выберемся из Бишкека и посмотрим на живописные окрестности Горной Маевки, расположенной в Чуйской области. Там побывал Николай Манаковский.

«Волшебный мазар Кочкор-Ата в Кочкоре. Туда по пятницам приезжают очиститься от порчи, сглазов, болезней», — подписала свою фотографию Жумагуль Тентиева.

Жумагуль Тентиевой
Фото Жумагуль Тентиевой. Мазар Кочкор-Ата

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Стать одним из них может любой желающий. Сделать это довольно просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144099/
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