Мгновения жизни. Утро в Бишкеке и взгляд на столицу с «Панорамы»

В новом выпуске нашей рубрики мы собрали в основном фотографии, сделанные нашими авторами в Бишкеке. Заметно, что зима никак не хочет уходить от нас, засыпая столицу снегом.

В такое морозное и снежное утро и сделал свои фотографии города один из наших активных авторов Евгений.

«Голуби на званый завтрак прилетели. Под конец зима вспомнила свои обязанности — побросала снега и успокоилась — снова солнечно», — написала Соня Айдарбаева, комментируя свою фотографию.

Фото Сони Айдарбаевой. Голуби

«Фото на пороге весны. После ночного снегопада. На «Панораме», — описал свои фотографии один из постоянных авторов нашей рубрики Владислав Ногай.

Теперь выберемся из Бишкека и посмотрим на живописные окрестности Горной Маевки, расположенной в Чуйской области. Там побывал Николай Манаковский.

«Волшебный мазар Кочкор-Ата в Кочкоре. Туда по пятницам приезжают очиститься от порчи, сглазов, болезней», — подписала свою фотографию Жумагуль Тентиева.

Фото Жумагуль Тентиевой. Мазар Кочкор-Ата

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Стать одним из них может любой желающий. Сделать это довольно просто.

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