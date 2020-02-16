Мгновения жизни. Потрясающие закаты в Бооме и Горной Маевке

Так получилось, кстати совершенно случайно, что у нас собралась серия фотографий наших авторов, посвященных закатам и восходам в разных уголках Кыргызстана. И мы с удовольствием познакомим с ними наших читателей.
Сначала рассвет в Бишкеке, который запечатлела наш постоянный автор Жумагуль Тентиева.
«Такие закаты можно увидеть только в наших горах. Место рядом с Горной Маевкой», — рассказал о своих фотографиях Николай Манаковский.
Следующее фото отношения к рассветам и закатам, конечно, не имеет. Просто забавный зверек попал в объектив Алмаза Карабалаева.
Еще один закат застал Райхан Абдрайимову в Боомском ущелье. Она не забыла его сфотографировать и поделиться с нами и читателями.
Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, это сделать может любой желающий. Поделиться своими фотографиями и видео с читателя 24.kg очень просто.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.
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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.