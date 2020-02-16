Мгновения жизни. Потрясающие закаты в Бооме и Горной Маевке

Так получилось, кстати совершенно случайно, что у нас собралась серия фотографий наших авторов, посвященных закатам и восходам в разных уголках Кыргызстана. И мы с удовольствием познакомим с ними наших читателей.

Сначала рассвет в Бишкеке, который запечатлела наш постоянный автор Жумагуль Тентиева.

Фото Жумагуль Тентиевой. Восход солнца. Бишкек

«Такие закаты можно увидеть только в наших горах. Место рядом с Горной Маевкой», — рассказал о своих фотографиях Николай Манаковский.

Следующее фото отношения к рассветам и закатам, конечно, не имеет. Просто забавный зверек попал в объектив Алмаза Карабалаева.

Фото Алмаза Карабалаева. Белка

Еще один закат застал Райхан Абдрайимову в Боомском ущелье. Она не забыла его сфотографировать и поделиться с нами и читателями.

Фото Райхан Абдрайимовой. Закат. Боомское ущелье

На фотографии Курманжан Адилбековой, сделанной в зимнем Оше, солнце тоже присутствует. Но это больше похоже на раннее утро или поздний вечер. Автор не уточнила время съемки.

Фото Курманжан Адилбековой. Зимний Ош

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, это сделать может любой желающий. Поделиться своими фотографиями и видео с читателя 24.kg очень просто.

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