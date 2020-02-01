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Агент 024

Запись к врачу онлайн. Приема приходится ждать четыре дня

Чтобы попасть на прием к врачу, необходимо ждать четыре дня. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, график приема врача сократился с пяти часов до двух, а попасть к нему можно только через электронную запись.

«Но ближайшее свободное время только через четыре дня, так как врач принимает только по три человека в день», — сообщил он.

Читатель добавил, что можно подождать, пока врач осмотрит всех пациентов, у которых есть талоны, но тогда уже закончится время приема.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/142284/
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