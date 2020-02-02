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Мгновения жизни. Зимний Ош и горы Кыргызстана

Сегодня у нас в выпуске не только зимний Кыргызстан, но и краткосрочное возвращение в прошлое — в осень.

Начнем же наш выпуск с подборки фотографий из зимнего города Ош, которую собрал наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

Зимние фотографии рядом с Бишкеком, в районе села Кок-Жар, сделал и Алмаз Карабалаев.

Горы Кыргызстана прекрасны в любое время года. Ими можно любоваться без устали. Что делает Данила Васильев, который увлекается художественной фотографией.

А теперь вернемся немного в прошлое — в золотую осень. Фотографию сделал Владимир Культюгин. Правда, тепло и красиво?

Владимира Культюгина
Фото Владимира Культюгина. Золотая осень

Надеемся, наше небольшое путешествие по республике вам понравилось. И помните, что поделиться своими фотографиями и стать авторами нашей рубрики «Мгновения» жизни, довольно просто.

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Мгновения жизни. Зимний Бишкек и ночной Ош

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/141982/
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2 февраля, воскресенье
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