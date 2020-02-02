Мгновения жизни. Зимний Ош и горы Кыргызстана

Сегодня у нас в выпуске не только зимний Кыргызстан, но и краткосрочное возвращение в прошлое — в осень.

Начнем же наш выпуск с подборки фотографий из зимнего города Ош, которую собрал наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

Зимние фотографии рядом с Бишкеком, в районе села Кок-Жар, сделал и Алмаз Карабалаев.

Горы Кыргызстана прекрасны в любое время года. Ими можно любоваться без устали. Что делает Данила Васильев, который увлекается художественной фотографией.

А теперь вернемся немного в прошлое — в золотую осень. Фотографию сделал Владимир Культюгин. Правда, тепло и красиво?

Фото Владимира Культюгина. Золотая осень

Надеемся, наше небольшое путешествие по республике вам понравилось. И помните, что поделиться своими фотографиями и стать авторами нашей рубрики «Мгновения» жизни, довольно просто.

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