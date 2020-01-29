18:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Ужасно и убого. Бишкекчанин раскритиковал бесплатный городской каток

«В целом выглядит не просто ужасно и убого, даже в селах к этому подходят основательнее и не так наплевательски», — написал в группе «Черный список» — нам не понравилось» в Facebook пользователь Тимур Аскаров.

Читайте по теме
Мэрия Бишкека запустила бесплатный каток

По его словам, несколько дней назад он с детьми посетил бесплатный городской каток, который открыло Управление парков, возглавляемое Каличой Умуралиевой. «Если бы я тогда знал, какой уровень, никогда в жизни я бы не совершил такой ошибки», — пишет пользователь.

«Суперкаток от мэрии — это месиво из талой воды по краям (так бывает, конечно, если открывать каток в конце января), опасной каши из налетов снега, а посередине лед. Никаких спасателей, тренеров или вообще каких-то адекватных представителей этой богадельни нет. Хотя откуда им взяться, если руководитель или ответственная за каток сама пишет, что никого там спасать не требуется? Из ее комментария так и не понял, то ли сильно промерзло и никто не провалится, то ли провалится, но неглубоко. Тетя не определилась. Короче, в любом случае если ребенок разобьет нос или получит травму или провалится под лед — помогать некому», — написал Тимур Аскаров.

Он отметил, что «биотуалет» установленный на территории парка, даже комментировать не нужно.

«Как всегда наши чиновники не могут не соврать — каток и в прошлом году работал. Сам по себе, конечно, — вода замерзла и вперед. Но наши чиновники любят пиариться на всем, и поэтому они воткнули мини-сортир и поставили прокат коньков — и вот уже как подается новость: ура, наша мэрия Бишкека открыла супергородской каток и всех ждет, и она молодец», — выразил свое недовольство житель.

Напомним, 20 января мэрия Бишкека запустила бесплатный каток в парке «Молодежный».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/141969/
просмотров: 412
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке за 28 дней намусорили почти на полмиллиона сомов
Опасные развлечения на льду. Нарушителей будут штрафовать
Водителя, который требовал с пассажиров по 20 сомов, отстранили от работы
Мэрия Бишкека запустила бесплатный каток
Елки и новогодние украшения в Бишкеке начнут демонтировать 20 января
В 4-м микрорайоне Бишкека демонтировали пристройку к салону красоты
В структуре мэрии Бишкека появится новое управление по работе с молодежью
Правила содержания животных изменят. Мэрия приглашает бишкекчан к обсуждению
В мэрии Бишкека объяснили, почему закрыли автобусный маршрут № 5
Закрытие автобусного маршрута № 5 связано с коррупцией, заявляют жители
Популярные новости
Таксист бросил пассажирку с&nbsp;инвалидностью на&nbsp;краю дороги и&nbsp;уехал Таксист бросил пассажирку с инвалидностью на краю дороги и уехал
Бывший глава клиники села Жаны-Жер напал на&nbsp;врача Бывший глава клиники села Жаны-Жер напал на врача
Недалеко в&nbsp;парке пасутся&nbsp;Ко... или Как мэрия животных выгоняла Недалеко в парке пасутся Ко... или Как мэрия животных выгоняла
Мгновения жизни. Зимний Бишкек и&nbsp;ночной&nbsp;Ош Мгновения жизни. Зимний Бишкек и ночной Ош
Бизнес
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
29 января, среда
18:30
30 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет 30 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
Ужасно и убого. Бишкекчанин раскритиковал бесплатный городской каток
18:02
Кыргызстанец в Москве распространял фейки о коронавирусе
17:46
Иски Матраимовых против СМИ. Ответчики готовы представить доказательства
17:39
Скончался Эрнис Асек уулу — журналист и младший брат Мелиса Эшимканова