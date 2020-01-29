Ужасно и убого. Бишкекчанин раскритиковал бесплатный городской каток

«В целом выглядит не просто ужасно и убого, даже в селах к этому подходят основательнее и не так наплевательски», — написал в группе «Черный список» — нам не понравилось» в Facebook пользователь Тимур Аскаров.

Читайте по теме Мэрия Бишкека запустила бесплатный каток

По его словам, несколько дней назад он с детьми посетил бесплатный городской каток, который открыло Управление парков, возглавляемое Каличой Умуралиевой. «Если бы я тогда знал, какой уровень, никогда в жизни я бы не совершил такой ошибки», — пишет пользователь.

«Суперкаток от мэрии — это месиво из талой воды по краям (так бывает, конечно, если открывать каток в конце января), опасной каши из налетов снега, а посередине лед. Никаких спасателей, тренеров или вообще каких-то адекватных представителей этой богадельни нет. Хотя откуда им взяться, если руководитель или ответственная за каток сама пишет, что никого там спасать не требуется? Из ее комментария так и не понял, то ли сильно промерзло и никто не провалится, то ли провалится, но неглубоко. Тетя не определилась. Короче, в любом случае если ребенок разобьет нос или получит травму или провалится под лед — помогать некому», — написал Тимур Аскаров.

Он отметил, что «биотуалет» установленный на территории парка, даже комментировать не нужно.

«Как всегда наши чиновники не могут не соврать — каток и в прошлом году работал. Сам по себе, конечно, — вода замерзла и вперед. Но наши чиновники любят пиариться на всем, и поэтому они воткнули мини-сортир и поставили прокат коньков — и вот уже как подается новость: ура, наша мэрия Бишкека открыла супергородской каток и всех ждет, и она молодец», — выразил свое недовольство житель.

Напомним, 20 января мэрия Бишкека запустила бесплатный каток в парке «Молодежный».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.