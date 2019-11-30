Водитель «Яндекс.Такси» обругал нецензурно клиентку и отказался везти

В 24.kg обратилась читательница с жалобой на водителя службы «Яндекс.Такси».

По ее словам, на днях она вызвала машину. Водитель приехал по указанному адресу и встал напротив того места, где с чемоданами его ждала клиентка. Женщина попросила его развернуться, поскольку переходить дорогу, где не было ни зебры, ни светофоров, она побоялась. Однако таксист отказался и прислал ей сообщение с нецензурными выражениями и оскорблениями.

В редакции 24.kg есть скриншот переписки женщины и водителя. В выражениях он не стеснялся, поэтому опубликовать это мы не смогли.

Отметим, это не первый случай, когда жалуются на «Яндекс.Такси». На днях произошел инцидент, когда таксист отказался везти незрячих пассажиров. Его заблокировали.

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