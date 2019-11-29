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Агент 024

Бишкекчанин просит пустить общественный транспорт по улице Каралаева

Бишкекчанин просит пустить общественный транспорт по улице Каралаева в микрорайоне № 5. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, по улице Каралаева, выше улицы Суеркулова (Донецкой), нет ни единого маршрута общественного транспорта.

«А жителей очень много. И пожилые, и дети вынуждены идти пешком до улицы Юнусалиева», — отметил он.

Ранее пустить общественный транспорт просили жители улицы Профсоюзной.

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