К жителям Нижней Ала-Арчи не приезжает скорая помощь

Государственная скорая помощь не приезжает в село Нижняя Ала-Арча, пациентам приходится вызывать платную. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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«Пожилому человеку плохо с сердцем, а в «103» игнорируют вызов, говоря, что в Нижней Ала-Арче своя служба скорой помощи», — написал он.

Глава Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов отметил, что данная территория не относится к городу и поэтому городская служба ее не обслуживает.

«Этот район получается таким анклавом области в городской черте. Село относится к Аламединскому району. Но вызовы по номеру 103 поступают к нам. Наши диспетчеры всегда сообщают, по какому городскому номеру можно вызвать скорую района — 0312333108», — сказал он.

Искендер Шаяхметов добавил, что неоднократно поднимался вопрос передачи обслуживания пациентов села Центру экстренной медицины. «Однако он должен решаться на уровне мэрии столицы и Чуйской администрации», — подчеркнул он.

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