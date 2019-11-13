20:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

К жителям Нижней Ала-Арчи не приезжает скорая помощь

Государственная скорая помощь не приезжает в село Нижняя Ала-Арча, пациентам приходится вызывать платную. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Читайте по теме
Врачей скорой помощи пересадят на скутеры. Какие еще новшества ждут службу

«Пожилому человеку плохо с сердцем, а в «103» игнорируют вызов, говоря, что в Нижней Ала-Арче своя служба скорой помощи», — написал он.

Глава Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов отметил, что данная территория не относится к городу и поэтому городская служба ее не обслуживает.

«Этот район получается таким анклавом области в городской черте. Село относится к Аламединскому району. Но вызовы по номеру 103 поступают к нам. Наши диспетчеры всегда сообщают, по какому городскому номеру можно вызвать скорую района — 0312333108», — сказал он.

Искендер Шаяхметов добавил, что неоднократно поднимался вопрос передачи обслуживания пациентов села Центру экстренной медицины. «Однако он должен решаться на уровне мэрии столицы и Чуйской администрации», — подчеркнул он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

Ссылка:
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
В 2020 году Кыргызстан получит новые машины скорой помощи из России
Мэрия Бишкека закупила шесть новых машин скорой помощи
В Бишкеке на прилегающей к скорой помощи территории хотят сделать автостоянку
Врачей скорой помощи пересадят на скутеры. Какие еще новшества ждут службу
Врачам скорой помощи заплатят за труд меньше запланированного
Мэрия Бишкека приобретет новые автомашины скорой помощи
«Безопасный город». На покупку машин скорой помощи выделят 35 миллионов сомов
Премьер-министр посетил Центр экстренной медицины и увидел работу новой системы
«Безопасный город». Часть штрафов направят на финансирование скорой помощи
В Бишкеке хотят открыть новую станцию экстренной помощи. У БГК просят финансы
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Огромный камень выпал из&nbsp;кузова грузовика и&nbsp;едва не&nbsp;влетел в&nbsp;легковушку Огромный камень выпал из кузова грузовика и едва не влетел в легковушку
Мат в&nbsp;детской газете. Родители бишкекских школьников возмущены Мат в детской газете. Родители бишкекских школьников возмущены
Чудаки парковки. Патрульная служба с&nbsp;ними не&nbsp;справляется Чудаки парковки. Патрульная служба с ними не справляется
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; провел газ в&nbsp;жилмассив &laquo;Алтын-Бешик&raquo; «Газпром Кыргызстан» провел газ в жилмассив «Алтын-Бешик»
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает расчетно-кассовое обслуживание на&nbsp;выгодных условиях «Бакай Банк» предлагает расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях
&laquo;Керемет Банк&raquo; завершил ребрендинг и&nbsp;продолжит развивать рынок кредитования «Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
13 ноября, среда
20:41
В Беларуси высадят саженцы голубой ели из Кыргызстана в память о погибших воинах В Беларуси высадят саженцы голубой ели из Кыргызстана в...
20:30
Суд по модернизации ТЭЦ. Ольга Лаврова отказалась от показаний против Артыкбаева
20:21
К жителям Нижней Ала-Арчи не приезжает скорая помощь
20:03
Кыргызстан хочет ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
19:46
Разыскиваемый за мошенничество на родине кыргызстанец задержан в Москве