Езда по встречке. Нарушители создают аварийные ситуации

Водители продолжают выезжать на полосу встречного движения. Фото и видео с нарушителями присылают читатели 24.kg.

По встречке ехал автолюбитель на улице Медерова.

На улице Асаналиева постоянно нарушают ПДД.

На улице Московской водители выезжают на полосу движения общественного транспорта.

Напомним, что улица Токтогула от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова временно стала двусторонней.

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