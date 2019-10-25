Водитель устал бороться и отправился в плавание по затопленному шоссе

Тропический шторм «Имельда», задавший трепку юго-западным штатам США (тысячи эвакуированных, сотни тысяч оставшихся без света и связи), практически сошел на нет, устроив напоследок потоп в городке Амарилло на севере Техаса. Об этом пишет издание «АвтоПарк».

Муниципалитет на время превратился в провинциальную американскую Венецию: вместо улиц — каналы, плоты и лодки стали более надежным транспортом, чем автомобили.

Автомобилист на видео с YouTube-канала ViralHog, похоже, устал бороться со стихией и решил плыть по течению, причем во всех смыслах. Убрал ногу с педали газа и позволил потоку воды нести машину, только периодически подруливая, чтобы автомобиль не вынесло на бетонный отбойник.