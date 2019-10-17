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Агент 024

В школах Бишкека нарушают приказ министра о запрете сборов

Руководители школы-гимназии № 64 устанавливают сумму родительских взносов, несмотря на запрещающий приказ Минобразования. Об этом сообщили читатели.

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По их словам, вчера в учебном заведении прошло родительское собрание, на котором озвучены суммы.

«Многих родителей даже не информировали, как всегда присутствовали дежурные (видимо, свои же люди), которые решили за всех», — написал читатель.

Он добавил, что на встрече присутствовала и директор школы. На видеозаписи она говорит, что школа не будет собирать деньги, это будут делать родители, но просит поторопиться.

Как объяснила 24.kg директор школы-гимназии Чынаркул Белегенова, на собрании выбирали членов попечительского совета общественного фонда.

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«На собрании я ни слова не говорила о суммах. Ранее выходил приказ министра образования о запрете сборов учителями, директорами. Я рассказала про приказ, положение «О попечительском совете». Он будет контролировать общественный фонд, в него входят родители», — сказала она.

По ее словам, на собрании присутствовали члены родительских комитетов классов (их в школе 82).

«Родители сами обсуждали суммы, проголосовали, чтобы оставить на том же уровне. Школа не имеет права вмешиваться в этот вопрос. Многие родители не оплачивают, и мы не можем заставить их это делать», — отметила она.

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