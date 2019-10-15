«Лежачих полицейских» просят установить на улице Садыгалиева в Бишкеке

В Бишкеке на улице Садыгалиева, возле западных ворот рынка «Кудайберген», просят установить «лежачих полицейских». Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Из-за большого потока машин детям, которые идут в школу № 83, тяжело перейти дорогу. Очень опасный отрезок улицы. По-издевательски отнеслись к жителям «Военного городка». Нарисовали «пешеходку» внизу и выше, в 300 метрах от ворот. В школу и так ходим через базар», — написал он.

Ранее установить «лежачих полицейских» просили жители улиц Токтоналиева и Кайназаровой.

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