Агент 024

По следам депутата: «Тазалык» принялся за очищение пешеходных разметок

Муниципальное предприятие «Тазалык» начало мыть пешеходные переходы после инициативы Болота Ибрагимова. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

Накануне депутат городского кенеша продемонстрировал способ восстановления дорожной разметки с использованием бытовой химии и щетки. Болот Ибрагимов решил почистить линии на проспекте Чингиза Айтматова с использованием бытовой химии и показать властям, что разметка часто теряет вид не из-за износа, а из-за накопившейся грязи и пыли.

После его инициативы сегодня работники «Тазалыка» принялись чистить разметки по всему городу. На видеороликах, снятых прохожими, видно, как с помощью швабры и моющего средства серые пешеходные разметки заново обретают свой цвет.

